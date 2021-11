Pokémon Evoluzioni: una lotta tra colossi nella nuova, decisiva battaglia di Ash

La scalata di Ask Ketchum per raggiungere la vetta del Pokémon World Coronation Series prosegue negli episodi 85 e 86 di Pokémon Esplorazioni! La sua prossima battaglia della Classe Ultra, però, sarà ancora più ardua di quelle combattute in precedenza. La Megaevoluzione sfida il Gigamax!

Lo scontro più duro attende Ash Ketchum, leggendario allenatore che ci accompagna ormai da alcuni decenni. Dopo aver rinnovato il legame con Lucario, andando alla ricerca della Lucarite nell’isola Mega, il protagonista deve confrontarsi con Bea, rivale con cui in precedenza ha già avuto diverse schermaglie. Per accedere alla Classe Master, però, la sconfitta non è tollerata.

Nel corso dell’episodio 85 della serie anime, Ash e Go si dirigono verso lo stadio dove si terrà il nuovo match, luogo in cui si imbattono in Bea, conosciuta anche con il nome italiano di Fabia. Bea è la Capopalestra di Latermore in Pokémon Spada, ed è specializzata nei Pokémon di tipo Lotta. Quando incontra Ash, i due allenatori sono entusiasti per la terza sfida che dovranno affrontare. Per loro, questa sarà la resa dei conti!

Durante l’episodio 86, il combattimento avrà finalmente inizio. Con un solo mostriciattolo rimasto a testa, da una parte Ash schiera il suo Lucario, mentre dall’altra Bea il suo Machamp. Questo, però, non sarà uno scontro normale, ma bensì una sfida tra giganti, dal momento in cui i due allenatori sfrutteranno il Mega Guanto e il Polsino Dynamax. L’oggetto speciale di Pokémon X & Y sfida quello di Spada & Scudo!

Chi tra Ash e Mega Lucario, e Bea e Machamp Gigamax la spunterà, infine? Vi lasciamo a dei guai molto grossi con questo cosplay Pokémon di Jessie e del suo Arbok.