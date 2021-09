Pokémon Evoluzioni: la nuova miniserie si mostra nel primo poster ufficiale

Per celebrare il 25esimo anniversario della nascita di Pokémon è stata presentata una nuova miniserie dedicata all'universo dei mostriciattoli portatili, ideati da Satoshi Tajiri. Pokémon Evoluzioni si discosterà dall'avventura di Ash e Goh in Pokémon: Esplorazioni, e approfondirà le sfide di altri importanti allenatori di tutte le regioni.

La serie, come specificato anche nel post della pagina ufficiale di The Pokémon Company che trovate in calce, sarà composta da 8 episodi, ciascuno dei quali dedicato ad un particolare personaggio in una determinata regione, per coprire così l'interezza del mondo finora esplorato nei videogiochi sviluppati da Game Freak. In concomitanza con il primo trailer, è stato pubblicato anche il poster che ritrae tutti i protagonisti che incontreremo nel corso della serie, con i loro rispettivi Pokémon.

Da Dandel che affronta la forma Dynamax Infinito di Eternatus come nei giochi Pokémon Spada e Scudo, fino al ritorno a Kanto con Verde e il suo fido Blastoise, passando per Sinnoh vista attraverso gli occhi di Barry ed Empoleon, per poi sconfinare in tutte le altre regioni.

Un viaggio unico che inizierà il 9 settembre sul canale YouTube ufficiale di Pokémon, e dove non mancheranno sicuramente colpi di scena, considerato il ritorno di diversi Pokémon Leggendari, come il Rayquaza di Lyris e il Lunala di Lylia, presenti anche nel poster. Cosa ne pensate? Seguirete la serie? Ditecelo come di consueto nella sezione commenti.