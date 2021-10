Pokémon Evoluzioni: il piano di Ghecis e la storia di N nella puntata 4 della miniserie

Dopo Galar, Alola e Kalos, Pokémon Evoluzioni, nuova miniserie che da qualche tempo affianca l’avventura originale di Ash e Go, porta gli spettatori a Unima, la regione in cui sono ambientati i videogiochi di quinta generazione, Bianco & Nero. Andiamo alla scoperta del complotto di Ghecis e della storia di N.

Sul canale YouTube ufficiale Pokémon, è stata recentemente rilasciata la quarta puntata della miniserie anime, completamente doppiata in lingua italiana. Al centro delle vicende di questo episodio, intitolato “Il Piano”, vi sono Ghecis e N, i due antagonisti che capeggiano il Team Plasma.

Nelle fasi iniziali di questo quarto appuntamento con Pokémon Evoluzioni vediamo il piccolo N, impegnato a giocare con i suoi pokémon, venire preso sotto custodia da Ghecis, il quale, consapevole di non poter diventare l’eroe dei suoi loschi piani, aveva bisogno di servirsi di qualcun altro, di un’anima innocente. Educandolo per i suoi scopi malvagi, e portandolo a diventare il leader del Team Plasma, Ghecis sfruttò N per convincere la popolazione della “liberazione dei Pokémon”, un piano secondo cui uomini e Pokémon sono eguali. In realtà, l’intenzione di Ghecis era quella di risvegliare il Pokémon Leggendario e di farlo catturare da N.

Con un balzo temporale in avanti, la puntata ci porta poi a vivere lo scontro tra lo Zekrom di N e il Volcarona di Nardo, il quale tenta in tutti i modi di convincere il suo avversario della realtà dei fatti. Tuttavia, affiancato dal Pokémon Leggendario, N riuscì a sconfiggere il Campione della Regione di Unima, diventando l’allenatore più forte tra tutti. La puntata si chiude in fine con l’alba di un nuovo combattimento, quello tra N e Zekrom e il nuovo possessore della Chiarolite.

Il prossimo episodio ci catapulterà a Sinnoh, regione che tornerà anche negli imminenti remake per Nintendo Switch Diamante Lucente & Perla Splendente. Vi sta piacendo questa miniserie? Prima di salutarvi, vi lasciamo alla folle visione del terzo episodio di Pokémon Evoluzioni e alla promessa di una figlia nella seconda puntata.