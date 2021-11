Pokémon Evoluzioni: trailer e data di uscita per gli episodi della parte finale

Da qualche tempo, la serie anime originale Pokémon Esplorazioni, che ha portato Ash, accompagnato dall’amico Go, in un viaggio tra le varie regioni del mondo, è stata affiancata da un’affascinante miniserie in cui si avvicendano vari protagonisti. La seconda e ultima parte di Pokémon Evoluzioni è stata presentata in un trailer ufficiale!

Attraverso un comunicato diffuso sul blog ufficiale Pokémon, è stata offerta agli appassionati un’anteprima sui prossimi quattro episodi della miniserie anime, che andranno a chiudere un cerchio cominciato nella Regione di Galar con il trauma del campione.

La prima parte di Pokémon Evoluzioni ha portato gli spettatori ad affrontare un viaggio attraverso le ultime quattro regioni del mondo Pokémon, Alola, Kalos e Unima, oltre la sopracitata Galar, e a incontrare e scoprire la storia di vari Allenatori.

Nella sezione conclusiva di questa novità del franchise animato Pokémon, i fan torneranno a Sinnoh, Hoenn, Johto e Kanto. Seguendo la filosofia che contraddistingue Pokémon Evoluzioni, anche in questa seconda tornata di episodi gli spettatori verranno immersi nelle storie e nelle lotte di quattro diversi protagonisti. Attraverso un magnifico trailer, sono state svelate le date d’uscita delle puntate restanti e i temi trattati:

Il quinto episodio, intitolato “Il rivale”, ci porterà a Sinnoh, e debutterà il 2 dicembre 2021;

Una settimana dopo, il 9 dicembre, è la volta del sesto episodio, “Il desiderio”. Questa volta l’avventura si svolgerà a Hoenn;

A seguire, il 16 dicembre, torneremo a Johto con la puntata intitolata “Lo spettacolo”;

L’ultimo appuntamento con la serie è datato 23 dicembre. L’ottavo episodio, “La scoperta”, farà capolinea a Kanto.

E voi, avete seguito questa serie? Ecco la nostra opinione sulla prima parte di Pokémon Evoluzioni e un riepilogo sul quarto episodio della miniserie.