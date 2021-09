Pokémon Evoluzioni: il trauma del Campione nel primo episodio, ora disponibile in italiano

The Pokémon Company ha pubblicato il primo episodio di Pokémon Evoluzioni, una nuova miniserie anime composta da otto puntate in uscita su YouTube. La premiere si intitola "Il Campione" e segue le gesta di Dandel, l'allenatore numero uno al mondo, ed è ora disponibile alla visione con tanto di doppiaggio italiano.

La puntata inizia con Dandel seduto all'interno di uno spogliatoio, poco prima dell'inizio di una battaglia contro l'allenatore protagonista, valida per il Torneo di Galar. I due avevano già lottato in precedenza, ma lo scontro era stato interrotto dalla comparsa di Eternatus, il Pokémon Leggendario risvegliato dal Presidente Rose. Dandel riflette sugli avvenimenti di quel giorno, sulla sua sconfitta e sul ruolo del protagonista, senza il quale Galar sarebbe stata in balia della Notte Oscura.

Dandel continua a incolparsi per l'accaduto, e non riesce a togliersi dalla testa la scena del protagonista e Hop (il rivale nei videogiochi di Spada & Scudo) che invocano Zacian e Zamazenta, salvandogli la vita. Mentre si prepara alla rivincita, Dandel lascia inavvertitamente cadere la Ultra Ball in cui è contenuto Charizard, il suo fidato compagno, che dopo essere uscito dalla sfera abbraccia il suo allenatore. Grazie al supporto del suo Pokémon Dandel riacquista fiducia, ed entra in campo pronto a sfidare il protagonista.

E voi cosa ne dite di questo primo episodio? Vi ha convinto? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Pokémon Evoluzioni tornerà 23 settembre con l'episodio 2, "L'eclissi", ambientato ad Alola.