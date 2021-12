Pokémon Evoluzioni: il viaggio si conclude con la potenza del leggendario Mewtwo

Gli ultimi mesi del 2021 si sono rivelati piuttosto importanti per il franchise Pokémon, tra i remake di Sinnoh pubblicati su Nintendo Switch, ai quali si aggiungerà Pokémon Leggende Arceusil prossimo 28 gennaio, fino alla nuova stagione dell’anime, e la miniserie Pokémon Evoluzioni conclusasi con l’ottavo episodio.

Dopo le prime puntate dedicate a tutte le regioni che compongono ad ora il vasto universo ideato originariamente da Satoshi Tajiri, in particolare ad alcuni degli allenatori e Pokémon leggendari più potenti, è stato “La Scoperta” a riportare gli spettatori a Kanto per concludere questo straordinario viaggio. La puntata, che trovate in cima, si apre con una giovane allenatrice nei pressi della Grotta Celeste a Celestopoli, dove sembra trovarsi il mostriciattolo numero 150.

La protagonista, che presenta molti tratti in comune con Verde, per quanto non sia stato specificato se si tratti o meno di lei, non è la sola interessata a completare il Pokédex affidatole dal professor Oak, e scopre che sul luogo si trovano già allenatori piuttosto potenti. Tra scontri che fanno vibrare le pareti della caverna, si scopre che Mewtwo, il potente Pokémon Genetico è stato catturato da un’altra ragazza.

L’episodio finale si conclude lasciando sia gli allenatori che gli spettatori con il vero senso del viaggio nel mondo Pokémon, e della vita degli allenatori, votata al costruire legami con i mostriciattoli, esplorare intere regioni, viaggiare e instaurare amicizie ovunque. E voi? Avete visto l’ultima puntata? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione commenti.

Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione di Pokémon Evoluzioni.