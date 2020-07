Pokémon: Fabia e Azzurra prendono forma in uno splendido cosplay

Quello dei Pokémon è indubbiamente uno dei brand più importanti e famosi di sempre, un'epopea che nel corso di questi decenni è divenuta un vero e proprio fenomeno di massa a livello globale che ha saputo conquistare cuori e menti di milioni e milioni di persone, tra grandi e piccini, sparsi in ogni angolo del pianeta.

Di produzioni dedicate al franchise ne abbiamo viste in quantità industriali e anche il 2019/2020 non è stato da meno, tra nuove serie animate, videogiochi a tema, spin-off e molto altro ancora, innumerevoli prodotti pensati per tenere impegnata una fanbase affamata di novità che non ha mai perso l'occasione d'elogiare il brand con cosplay e fanart spesso di gran qualità.

Questa volta, però, ad aver conquistato l'attenzione del pubblico troviamo due note cosplayer che attraverso il canale Instagram @alythuh hanno svelato uno splendido cosplay dedicato a Bea e Nessa (Fabia e Azzurra nella versione italiana), entrambe capopalestre viste all'interno di Pokémon Spada e Scudo. Come visionabile nell'immagine posta a fondo news, il lavoro messo in mostra si è rivelato a dir poco magnifico, con le due allenatrici che sono state fedelmente riprodotte, con molta attenzione posta in particolare nella ricostruzione del vestiario. Il risultato appare a dir poco ottimo e, come facilmente immaginabile, si è guadagnato gli elogi d'innumerevoli utenti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente sono stati rivelati numerosissimi spoiler relativi alle prossime puntate di Pokémon Esplorazioni.