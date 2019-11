Pokémon: una fan art ritrae Pikachu, Cubone e Wartortle nello stile di Demon Slayer!

Demon Slayer è la serie del momento, e negli ultimi mesi abbiamo visto una mole spaventosa di fan art dedicate all'anime di Studio Ufotable. Nel corso della giornata odierna però, a colpirci è stato il disegno di salt_the_wizard, un utente Reddit che ha deciso di unire l'universo creato da Koyoharu Gotouge con quello dei Pokémon.

L'immagine, disponibile alla visione in calce all'articolo, è stata accolta in maniera estremamente positiva dagli altri utenti, che hanno premiato il lavoro dell'artista con più di 4000 upvote. A primo acchito il crossover sembrerebbe non avere molto senso, ma come potete notare la realizzazione parla da sé.

salt_the_wizard ha riprodotto Wartortle, Cubone e Pikachu, rispettivamente ispirati ai design e allo stile di combattimento di Tanjiro, Inosuke e Zanitsu. I Pokémon ovviamente presentano delle analogie con le abilità dei tre ammazzademoni, il potere dell'acqua per il primo, la doppia arma per il secondo e il potere del tuono per il terzo.

Pokémon tornerà in tv il prossimo 17 novembre, con una nuova serie ambientata nella regione di Galar. L'anime molto probabilmente non riuscirà ad avere lo stesso impatto di Demon Slayer, ma si tratta di un altro coraggioso modo per rinnovarsi in un periodo in cui usciranno anche un nuovo videogioco e un nuovo manga.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!