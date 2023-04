Pokémon, un fan calcola gli anni di Ash Ketchum con un certo metodo

Gli episodi di Pokémon sono partiti negli anni '90 e quindi, a livello di trasmissione, ce ne sono stati tantissimi. Ancora oggi la serie continua con l'inizio di Pokémon Horizons, che vede Ash Ketchum abbandonare l'anime in favore di due nuovi protagonisti, Liko e Roy, e i loro pokémon che li accompagneranno in giro per il mondo.

Ash e il suo Pikachu rimarranno però indimenticabili e, per ancora tanti anni, saranno il vero volto dell'anime di Pokémon, nonostante la loro assenza. Per il momento non ci sono piani per il ritorno dell'allenatore di Biancavilla in Pokémon Horizons, né se sarà sempre il bambino di dieci anni diventato storico oppure se sarà finalmente cresciuto. E proprio a proposito di questo, si è discusso molto dell'età di Ash Ketchum, con i fan che hanno portato le loro versioni e idee più fantasiose o concrete.

A queste si aggiunge la visione di KuroBlitz96, utente di Twitter e fan di Pokémon che ha deciso di calcolare l'età di Ash basandosi sugli episodi dell'anime. KuroBlitz96 ha considerato ogni episodio come un giorno trascorso nella serie e così ha potuto ricostruire la possibile età di Ash. Il ragazzo parte da Biancavilla quando aveva 10 anni già compiuti e, in 120 giorni, concluderebbe la sua visita tra Kanto e le isole Orange. L'avventura però continua a 11 anni tra Johto e Hoenn, poi a 12 anni tra Sinnoh e Unima, seguite a 13 anni da Kalod e Alola e, infine, l'ultima serie che lo porterebbe ad avere 14 anni inoltrati.

Ovviamente Ash è e rimarrà un bambino di 10 anni, a prescindere da calcoli e tempo che passa nella serie. Inoltre, il suo viaggio continua, nel tentativo di diventare maestro pokémon.