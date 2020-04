Pokémon: i fan chiedono a gran voce il ritorno di Greninja

Se vi chiedessimo il nome del Pokémon più forte mai utilizzato da Ash Ketchum, cosa rispondereste? Nel corso della sua carriera da allenatore l'eterno undicenne ne ha catturati più di sessanta, ma siamo sicuri che il nome del compagno di avventure più potente di tutti vi sia venuto in mente in pochi secondi.

Escludendo Pikachu del resto, ormai divenuto una vera e propria certezza visto quanto mostrato negli ultimi episodi di Pokémon 2019, il cerchio si restringe molto: Greninja, Infernape, Charizard o Sceptile. Secondo le statistiche ufficiali Infernape è stato il membro più produttivo della squadra di Ash con una percentuale di vittorie dell'83% ma, se ci basassimo sulla difficoltà degli incontri disputati, sarebbe difficile non consegnare la corona all'iconico Greninja di Pokémon XY.

Con una percentuale di vittorie dell'80% Greninja quasi consegnò ad Ash il primo posto alla Lega di Kalos, torneo infine vinto dal rivale Alan. Come potete vedere in calce i fan non si sono arresi, e su Reddit si grida a gran voce il ritorno Pokémon Ninja: "Abbandonarlo è stato un grave errore" ha scritto l'utente Fawful93, "e nonostante il risultato del sondaggio online ora è davvero difficile farlo tornare senza cadere nel ridicolo".

La nuova serie anime del resto ha già introdotto un valido sostituto e visto il bilanciamento della squadra, sembra improbabile un passo indietro di questa portata. Il trailer del nuovo arco narrativo di Pokémon tuttavia sembra anticipare qualche importante ritorno, e chissà che proprio a questo proposito lo studio non decida di accontentare i fan.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere il ritorno di Greninja? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!