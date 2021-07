Pokémon: una fan crea un fantastico cosplay di Charizard, il video diventa

Pokémon rappresenta ancora oggi uno dei franchise più popolari, seguiti, e remunerativi sia nel settore dell'animazione giapponese, sia nel panorama videoludico. A rendere celebre l'idea di Satoshi Tajiri sono state indubbiamente le centinaia di mostriciattoli portatili che aumentano ad ogni nuovo titolo pubblicato da Game Freak.

Tra i quasi 900 Pokémon raggiunti grazie all'introduzione della nuova regione di Galar, centrale nei videogiochi Pokémon Spada e Scudo, solo alcuni dei mostriciattoli sono riconosciuti universalmente anche da persone che non sono mai entrate in contatto con questo immenso mondo, perché diventati emblemi della cultura pop a partire dalla fine degli anni '90. Dopo Pikachu, il primo compagno di viaggio di Ash Ketchum, protagonista dell'anime, uno dei Pokémon più amati è Charizard.

Il drago di tipo fuoco-volante non rientra assolutamente tra le creature più potenti o veloci dell'universo Pokémon, ma il suo design, e le numerose forme e trasformazioni introdotte col passare degli anni, hanno contribuito a determinare la sua impressionante popolarità. Per omaggiarlo una fan della serie ha investito molto tempo nella realizzazione di un cosplay a dir poco fedele.

Nel post che trovate in calce si può vedere una delle fasi di creazione del cosplay in questione. L'utente @littlejem4 ha mostrato i progressi fatti nella riproduzione del muso e del collo del drago, ed è giù visibile lo scheletro delle successive parti che andranno a formare un'opera impressionante.

Sono state molte le sperimentazioni fatte, anche riguardo l'animazione degli occhi, che si è purtroppo rivelata fallace in fase di programmazione, e scartata anche per le piccole dimensioni delle pupille. Per simulare la fiammata di Charizard sono stati usati dei specifici programmi, ai quali sono state aggiunte anche delle funzioni per la fuoriuscita del vapore. Cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

