Pokemon: i fan sono entusiasti per il ritorno nella serie di una vecchia conoscenza

Come probabilmente saprete, le recenti problematiche venutesi a creare per colpa del COVID-19 e della conseguente quarantena che ha tenuto chiuse in casa miliardi di persone in tutto il mondo hanno portato a un rallentamento dei lavori per la tanto chiacchierata serie animata Pokémon: Esplorazioni, un duro colpo per il pubblico.

Ora che però la situazione sta lentamente tornando alla normalità, anche l'ultima produzione animata dedicata ai Pokémon ha ripreso la sua lunga corsa, e sembra proprio che già da queste primissime nuove puntate, l'opera abbia qualche gustoso asso nella manica che saprà fare sicuramente la felicità di numerosissimi utenti.

Come mostrato nel video promozionale dedicato alla prossima puntata della serie, sembra infatti che anche Korrina - da noi conosciuta come Ornella - tornerà a mostrarsi dopo la sua apparizione all'interno di Pokémon X e Y. Come mostrato nel video che potete visionare a fondo news, il nuovo episodio vedrà l'incontro tra Ash e Ornella, entrambi intenti a gareggiare per divenire Campioni Mondiali dei Pokémon, un obiettivo tutt'altro che semplice e potenzialmente capace di mettere in luce un susseguirsi di grandi avvenimenti, con i fan che a quanto pare non vedono l'ora di scoprire cosa accadrà.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che giusto recentemente la nuova serie Pokémon è finita al centro di una polemica per il cambiamento di alcuni nomi nella versione americani della produzione.