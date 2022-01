Pokémon, i fan esaltano i loro mostriciattoli sottovalutati preferiti su Twitter

Forse non ve lo aspettavate decenni fa, ma Pokémon è arrivato a essere uno dei franchise più popolari al mondo in questo momento. Tutto, dalle carte collezionabili ai videogiochi, vende in modo folle, quindi le tasche dei creatori dei mostriciattoli tascabili rimangono sempre gonfie.

Come mascotte della serie, Pikachu riceve tonnellate d'amore dai fan meno appassionati, e così anche per i Pokémon più conosciuti come Charizard o Mewtwo. Ma purtroppo, non tutti i mostricciattoli subiscono lo stesso trattamento .Gli stessi fan spessissimo tengono in considerazione i soliti come in questa fanart con draghi a confronto tra Pokémon e Yu-Gi-Oh!.

Come ben sappiamo anche The Pokémon Company è ben consapevole della popolarità di alcuni Pokémon rispetto ad altri, dando a questi ultimi un trattamento di favore. Che si tratti di Pikachu, Charizard o Meowth, il franchise ha un gruppo di mostriciattoli che tiene più in considerazione di altri.Come il Pokémon Gengar che è spesso protagonista del merchandising.

Tuttavia, i preferiti scelti dai fan più accaniti del brand sono spesso diversi da quelli amati dal grande pubblico, ed è per questo che il fandom sta dedicando del tempo a stilare una classifica delle bestie più sottovalutate.

Come si può vedere nei post più sotto, le scelte sono state fatte dopo che un utente ha posto la domanda su Twitter. Quando si tratta di Pokémon, quale delle sue creature più sottovalutate merita di più? Naturalmente, i fan sono stati veloci a condividere le loro scelte, e potete leggere alcune delle più popolari di seguito:

"Azumarill. E' un mostro assoluto con Forza Pura - Panciamburo può spazzare via squadre intere, eppure vedo solo meme su Pikablue".

"Shedinja. Concettualmente super cool e avere 1 PS lo rende una stranezza interessante anche se è praticamente inutile in un combattimento."

"Il mio dolce e prezioso piccolo. Reuniclus è onestamente uno dei mon più creativi che abbia mai visto e sembra anche così maledettamente carino. Il piccolo merita più rispetto."

"Polteageist. Non accetterò critiche."

"Lombre che è un utile tipo Erba - Acqua e anche perché adoro la sua espressione da pesce lesso."

"Spheal è il pokemon perfetto per me. Ha un chiaro equivalente nella vita reale, stilizzato e adatto al pokemon, e ha un carisma così naturalmente divertente nel suo design. Ha finalmente ottenuto un po' di amore con la selezione del merchandising invernale di quest'anno, ma voglio di più😭"

"Maractus è il pokémon più sottovalutato secondo me. Sono così carini e goffi :3"

Quale Pokémon pensate che sia stato bistrattato più spesso? O ce n'è qualcuno che pensate sia invece sopravvalutato? Condividete pure i vostri pensieri con noi nella sezione commenti qui sotto.