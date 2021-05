Pokémon: una fan ha ideato un originale cosplay dedicato a Sirfetch'd

La principale innovazione portata di generazione in generazione nei giochi Pokémon è rappresentata naturalmente dall'inserimento di nuove specie di mostriciattoli, spesso comuni e circoscritte ad una regione inesplorata, e tra queste spesso appaiono anche delle varianti di vecchie conoscenze, basti pensare a Raichu di Alola e Farfetch'd di Galar.

Proprio quest'ultimo ha ottenuto un'evoluzione, che è stato particolarmente discussa nei mesi precedenti alla release del gioco, grazie alle iniziative di marketing prese da The Pokémon Company e Game Freak, che avendo pubblicato un'immagine pixellata sul sito ufficiale hanno portato a speculazioni e teorie da parte dei fan. Al momento della sua rivelazione, il Pokémon conosciuto come Sirfetch'd ha ricevuto opinioni contrastanti, ma il design simpatico, e quasi autoironico, caratterizzato da un cipollotto a forma di spada, e un porro tenuto come scudo, è comunque riuscito a conquistare molti appassionati.

Per omaggiare un design così originale, e interamente dedicato alla regione di Galar, l'utente @akakioga ha realizzato il magnifico cosplay dedicato a Sirfetch'd che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina. Con qualche richiamo allo stile di videogiochi come The Legend of Zelda o Dragon Quest l'armatura appare incredibilmente dettagliata, così come anche lo scudo, l'elmo e la spada. Cosa ne pensate di questo tributo a Sirfetch'd? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che l'avventura di Ash e Goh continuerà in Pokémon: Esplorazioni Master, e vi lasciamo alle lamentele degli spettatori riguardo il trattamento del Team Rocket negli ultimi episodi dell'anime.