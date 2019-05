Pokémon: un fan immagina il leggendario Moltres in versione elettrica

Il franchise di Pokémon è più vivo che mai, con il film di Detective Pikachu che ha convinto buona parte della critica e l'arrivo nelle sale a luglio del nuovo lungometraggio Pokémon: Mewtwo Strikes Back Evolution, remake del celebre film del 1999.

Complice anche l'annuncio dei nuovi giochi della serie principale, Pokémon Spada e Scudo, i fan dei mostriciattoli tascabili sono più in fermento che mai, dilettandosi come in questa occasione, in interessanti illustrazioni che reinterpretano i Pokémon che abbiamo imparato a conoscere durante tutta la serie. Un artista di DevianArt di nome Abz Art, infatti, ha reimmaginato il leggendario Moltres in una curiosa versione di tipo Elettro, illustrando le ali e il capo dell'uccello leggendario imperniati di scariche elettriche, conferendo al Pokémon un estetica solenne e del tutto azzeccata.

I nuvoloni elettrici che deflagrano dal corpo di Moltres si intonano anche con la scelta cromatica del busto, non più un arancione acceso come nell'originale, ma piuttosto un giallo tuonante che si abbina alla perfezione perfino con gli occhi vitrei della bestia.

Moltres è stato uno dei leggendari protagonisti nel lungometraggio Pokémon 2000, che raccontava le vicende di Lugia e dei tre uccelli leggendari catturati dal villain Lawrence per risvegliare la solenne bestia marina. Ash e i suoi amici conquisteranno la fiducia del Pokémon psico per combattere la minaccia rappresentata dal nemico.

Il Pokémon fuoco compare anche nell'anime, precisamente nell'episodio 74, dove i membri del Team Rocket cercano di rubare le sue fiamme scatenando l'ira della bestia.

Che ne pensate di questa fan art? E' azzeccato questo tipo per Moltres?