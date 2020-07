Pokémon: una fan realizza un singolare cosplay di Charizard

Charizard è uno dei Pokémon più inflazionati dell'intero brand. Nonostante sia passato un ventennio dalla sua prima introduzione, rappresenta una vera e propria icona pop, ed è tenuto in forte considerazione dalla Game Freak, che periodicamente lo rinnova con delle forme alternative.

E' successo proprio in occasione degli ultimi giochi di ottava generazione, Spada e Scudo, dove ha ricevuto la forma Gigamax. Ed esattamente due generazioni prima, in Pokémon X e Y, il design del Pokémon fu rielaborato attraverso ben due megaevoluzioni.

L'attenzione della Game Freak per la lucertola di fuoco, tuttavia, è direttamente proporzionale all'interesse della community. I fan si prodigano spesso in illustrazioni, cosplay e rivistazioni personali di Charizard, come quella che vi presentiamo di seguito.

La cosplayer TimberCosplayer ha condiviso sui social una curiosa interpretazione, fondendo l'estetica del Pokémon ad una singolare armatura di stampo fantasy, con spada annessa. Il cosplay ha ricevuto numerosi feedback positivi da parte dei suoi follower, che ne hanno premiato l'originalità.

Vi convince? Diteci la vostra qui sotto nella sezione commenti.

I Pokémon Lapras e Mewtwo diventano protagonisti di due incredibili statue. Giorgio Vanni: le cinque migliori sigle tra Pokémon, Dragon Ball e Naruto.