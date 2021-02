Pokémon: un fan ha ricreato la prima ambientazione dei giochi per il suo criceto

L'uscita dei videogiochi Pokémon Rosso e Blu nel 1996 ha introdotto il mondo ai mostriciattoli portatili creati da Satoshi Tajiri, che in poco tempo hanno conquistato milioni di persone, tra cui un appassionato che guidato dalla nostalgia ha ricreato alla perfezione la stanza del protagonista per il suo animale domestico.

Naturalmente oggi l'evoluzione del mercato e delle richieste da parte della community hanno portato il gameplay dei giochi Pokémon a cambiare drasticamente. Punto centrale rimane sempre il viaggio e l'esplorazione della regione di turno, tra combattimenti e catture di mostriciattoli diversi, come avviene soprattutto nella nuova stagione dell'anime, Pokémon Esplorazioni, dove Ash e Goh si spostano da un luogo all'altro per condurre ricerche e salire nella classifica del campionato mondiale.

Nonostante questi passi in avanti, l'utente @TheHamMazeAdv ha deciso di ricreare con una cura incredibile la prima location che si vede nei giochi, la stanza dove si sono ritrovati tutti gli allenatori prima di iniziare la vera avventura nel mondo Pokémon. Come potete vedere dall'immagine in calce, condivisa su Reddit dallo stesso appassionato, il suo criceto ha ottenuto una nuova casa, ovvero la camera del protagonista di Rosso Fuoco e Verde Foglia, con tanto di computer, televisore e la storica console di Nintendo, il NES.

Cosa ne pensate di questo simpatico omaggio? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.