Pokemon: un fan rievoca il combattimento più brutale dell'intera saga

La nuova serie di Pokemon è attesa dai fan tutto il mondo come "la grande novità" che dovrebbe svecchiare il marchio e introdurre nuovi personaggi. Per ingannare l'attesa sino all'evento di reveal del 29 settembre comunque, gli utenti Reddit si sono posti un'interessante domanda: qual è stato il combattimento più brutale dell'intera saga?

La riposta, secondo alcuni fan, è presto detta: il famoso scontro tra Charmender e Squirtle in Pokemon Le Origini. La clip della battaglia tra gli starter di Rosso e Blu è visibile in calce e mostra il Pokemon d'acqua mentre morde con forza il volto del povero Charmender, costretto tra le urla di dolore prima di essere richiamato nella sua sfera.

Il doppiaggio giapponese va, come sempre, dritto al punto e non ci risparmia le terrificanti grida di sofferenza dello starter più amato dai fan della serie. Il Pokemon di Rosso nelle successive tre puntate riuscirà comunque a redimersi, evolvendosi in Charizard e mettendo in scena una incredibile battaglia con il potente Mewtwo.

Pokemon Le Origini è un anime del 2013 con protagonista Rosso, il protagonista dei videogiochi per Nintendo. La serie è composta da quattro episodi e mostra la scalata del protagonista, da aspirante allenatore e Campione della Lega Pokemon.

E voi cosa ne pensate? Ricordati combattimenti più brutali di questo? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!