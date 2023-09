Pokemon: i fan scoprono un'agghiacciante descrizione del Pokedex di Gengar!

Il mondo dei Pokemon non è rose e fiori come appare nella serie anime. Fra Pokemon che vengono cucinati e mangiati per placare l'appetito degli umani e altri mostriciattoli che a loro volta divorano i loro simili, sembra che uno di loro abbia un implacabile intento omicida.

Recentemente Pokemon ha festeggiato Halloween con una parata di Gengar, il mostriciattolo tascabile di tipo spettro più conosciuto al mondo. I fan si sono divertiti un mondo in compagnia di questo Pokemon: eppure, secondo un Pokedex del passato, Gengar ama uccidere!

Non è la prima volta che le prime descrizioni rilasciate nel Pokedex presentano dei dettagli inquietanti. Alcuni mostri sono fantastici da assaporare, altri sono posseduti da umani ormai defunti. Secondo il Pokedex di Gengar, questo Pokemon può apparire dal nulla nell'oscurità per uccidere le persone che si perdono tra le montagne.

Come afferma questa descrizione inquietante, sono diversi i santuari dedicati al Pokemon di tipo Spettro proprio su alcune delle montagne di Kanto e altre regioni. La loro presenza dovrebbe far in modo che un Gengar appaia dal nulla e rubi l'anima di un povero malcapitato!

A diffondere la notizia è stato il canale YouTube DidYouKnowGaming che ha mostrato in un recente video alcuni dei segreti nascosti dei giochi dei Pokemon. Il primo Pokedex della storia di Pokemon è stato rilasciato nel 1996 con i primi giochi Rosso e Verde, che sono stati pubblicati solo in Giappone.

Dunque, fino ad oggi nessuno aveva mai reso nota la traduzione della primissima enciclopedia di quei giochi e Did You Know? è riuscito a raccontare ai propri iscritti alcuni dei dettagli più significativi presenti.



