Pokemon festeggia Halloween: i Gengar invadono gli Universal Studio!

Settembre è ormai alle porte e con le spezie di zucca che stanno conquistando i negozi di alimentari in tutta la nazione, è difficile negare che l’autunno sia arrivato. Ciò significa anche che la stagione spettrale è iniziata e ora Pokemon celebra l'arrivo di Halloween con la parata perfetta per Gengar.

Com'è possibile vedere di seguito in tutti i tweet pubblicati dai fan, il tutto si è svolto in Giappone per gentile concessione degli Universal Studios . Il parco a tema aveva annunciato all'inizio di quest'anno che avrebbe ospitato una grande parata di Halloween per i visitatori, e non ha deluso. Gli Universal Studios Japan hanno collaborato con i Pokemon per l'evento e DJ Gengar è ora il re del parco.

Il Jumpin' Halloween Party Parade degli Universal Studios presenta tantissimi personaggi riconoscibili, ma le sue mascotte Pokemon sono qualcosa di speciale. DJ Gengar guida il tutto con una giacca elegante e le cuffie. A lui si uniscono Pikachu e altri come Mimikyu, Misdreavus e Banette. Molti Pokemon spettrali possono essere trovati in questa parata di festa, quindi sembra che gli Universal Studios Japan abbiano centrato l'intero tema di Halloween qui.

Ovviamente, questa parata di Pokemon è stata un enorme successo tra i fan e gli utenti della rete al di fuori del Giappone sono ansiosi di vederla. Se fai parte di quel gruppo, puoi sempre visitare il parco a tema giapponese da qui all'inizio di novembre. Al momento, i parchi degli Universal Studios negli Stati Uniti non hanno mascotte Pokemon a portata di mano, ma si spera che le cose cambino nel prossimo futuro!

Certo, non solo Gengar è stato protagonista di questa parata, ma anche un adorabile Pikachu è diventato un DJ in questo evento. I fan si sono divertiti tantissimo e chissà se questa grandiosa parata non verrà replicata in qualche modo anche in altre parti del mondo!

Disponibile anche una fantastica foto promozionale per l'evento che vede proprio Pikachu, Mimikyu, Misdreavus, Bannette e, ovviamente, anche Gengar in primo piano nello stile di disegno tipico di Pokemon. Intanto, i fan si chiedono se Pokemon abbia perso la sua creatività, mentre Hatsune Miku diventa un'allenatrice Pokemon in questa divertente collaborazione!