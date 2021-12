Pokémon: le fiamme infuocate di Charizard nella costosissima statua di Unique Art Studio

Quando siamo stati posti difronte al dilemma più grande della nostra infanzia, molti di noi hanno scelto Charmander, senza sapere che quella dolce lucertola infuocata si sarebbe trasformata in un dragone alato sputa fiamme. Charizard, il Pokémon più iconico del franchise e amato dalla community, è celebrato da una costosa statua da collezione.

Nonostante l'attenzione sia ora tutta rivolta verso la Regione di Sinnoh e sui suoi tre starter, mettere da parte l'amore per Charizard è del tutto impossibile. Il drago arancione, che ha anche accompagnato Ash nel corso della sua avventura animata, si è infatti preso le luci dei riflettori con una nuova, meravigliosa figure prodotta dallo studio specializzato Unique Art Studio.

Questo pezzo da collezione, che potete ammirare in tutta la sua maestosità in calce all'articolo, è realizzato in ABS, PVC e polystone, e celebra l'amore per quello che è considerato come uno dei Pokémon più rappresentativi.

In questa figure, dalle dimensioni di 74x55x64cm, Charizard vola su una base infuocata scolpita con materiali traslucidi. Il Pokémon di prima generazione è incredibilmente dettagliato, ma è la composizione a dare davvero spettacolo. Difatti, la statua è dotata di led che illuminano le fiamme sputate dal drago.

Passando alle note dolenti, il preordine per il prodotto Unique Art Studio viene venduto al prezzo 1099,99 dollari, al lordo delle tasse e della spedizione. Se però Charizard ha conquistato il vostro cuore, allora non potrete far altro che acquistare a mani basse questo pregiatissimo pezzo.

