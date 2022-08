Pokémon, la nuova figure di PPAP Studio vede protagonisti Ponyta e Rapidash

Pokémon può vantare un vastissimo merchandise che ha fatto le fortune del franchise. Tra le carte collezionabili e gli amatissimi peluche, trovano grande importanza anche le figure, apprezzate dai fan di tutte le età. L'ultima uscita, la figure della linea evolutiva di Charizard di GENEI STUDIO, che ha riscosso grande successo.

Gli oggetti dedicati ai mostriciattoli tascabili vengono spesso prodotti da aziende diverse da The Pokémon Company, come il peluche di Grookey da Build-A-Bear. Ecco perché è possibile trovare ovunque in tutto il mondo prodotti brandizzati Pokémon.

Il profilo Twitter di @MundoKame ha annunciato l'apertura dei preordini per la nuova figure di Rapidash e Ponyta prodotta da PPAP Studio. La statuina sarà disponibile in due varianti, lucida o opaca, e per preordinarla sarà necessario un acconto iniziale di 100€. Il prezzo totale da pagare per la resina sarà di 245€, essa sarà alta 28 cm e verrà consegnata nel primo trimestre del 2023.

Nella figure di PPAP Studio Ponyta e Rapidash sono uno accanto all'altro avvolti dalle fiamme. Mentre Ponyta sta tentando un passo in avanti, Rapidash è tirato su su due zampe, con la criniera di fuoco ad ornare il suo dorso. Alla base dei due Pokémon equini troviamo un piedistallo di roccia.

Questi pezzi vengono solitamente prodotti solo su ordinazione e in numero limitato. vi consigliamo quindi, nel caso foste interessati, di informarvi quanto prima per poter accaparrarvi la vostra figure di Ponyta e Rapidash prodotta da PPAP Studio.