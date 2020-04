Pokémon: un focoso cosplay femminile di Ash infiamma il web

Per il brand di Pokémon il 2019 è stato un anno d'oro. I videogiochi hanno fatto segnare il record di maggiori vendite di sempre nella prima settimana d'uscita e l'adattamento animato ha visto Ash conquistare finalmente il tanto atteso titolo di campione della regione di Alola, facendo emozionare tutti i fan del ragazzo di Biancavilla.

In queste settimane purtroppo il nuovo anime di Pokémon sarà in pausa a causa del coronavirus, ma i fan stanno certamente apprezzando la caratterizzazione più matura di Ash in Pokémon: Esplorazioni che si discosta dalla sua controparte precedente e ricorda in parte quella di XY. Oltre ad una maggior crescita del personaggio stiamo assistendo alla formazione di una squadra talmente potente da lasciare molti fan di stucco e che potrebbe vedere una definitiva consacrazione del personaggio.

Una fan del ragazzo è senza dubbio la cosplayer Frederie che attraverso i social ha presentato una sua bellissima versione gender bender del personaggio. Com'è possibile vedere dall'immagine in calce alla notizia, la ragazza ha ricreato perfettamente quello che per molti è l'outfit di Ash più iconico se non addirittura il più amato, ovvero quello della primissima serie del 1997. Il cappello, i guanti, la giacchetta, le caratteristiche saette sugli zigomi, niente sembra lasciato al caso in questo preciso cosplay che lascia spazio anche ad un po' di interpretazione e alla femminilità dell'artista.

Vi piace questo outfit scelto da Frederie o avreste scelto quello di un'altra serie?