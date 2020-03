Pokémon: quanto è realmente forte il Gengar di Ash? Analizziamo mosse e scontro con Raichu

Pikachu, Mr. Mime, Dragonite e Gengar, eccoli i membri del nuovo team di Ash Ketchum. Il giovane allenatore di Biancavilla ha scelto di viaggiare a Galar con un team "vecchia scuola", composto unicamente da Pokémon di prima generazione, ma i risultati ottenuti sul campo dicono che questa squadra non ha, al momento, mai perso uno scontro.

L'episodio 18 di Pokémon 2019 ha mostrato l'ennesima battaglia vinta dalla squadra del protagonista, puntando in particolare i riflettori sul nuovo compagno scelto da Ash: lo spettro Gangar. L'allenatore ha deciso di utilizzare il pokèmon per contrastare i poteri psichici del Raichu del capopalestra Pisces, non avendo in squadra opzioni migliori contro nemici di tipo elettrico.

Gengar si è rivelato un membro formidabile, mettendo KO Raichu in meno di un minuto. Lo spettro ha anche rivelato il suo moveset, composto da gelopugno, ombra notturna, psichico e palla ombra, e mostrato di possedere un'ottima agilità. Lo scontro successivo con Electrode ha sottolineato qualche deficit in fase difensiva, ma si tratta comunque di un salto in avanti notevole considerato che Ash è famoso per viaggiare con pokémon molto meno potenti.

L'allenatore si trova attualmente alla posizione 3763 del ranking mondiale, ed è assolutamente intenzionato a migliorare il suo team per entrare in Top 10 e affrontare il campione Dandel. La nuova serie di Pokémon sembra aver giovato molto della qualità degli ultimi episodi, visto che sia lo share televisivo che la popolarità sui social è in forte crescita. Sono anni che i fan vogliono vedere Ash Ketchum trionfare, e i nuovi episodi stanno mettendo in scena un allenatore forte e determinato come mai prima.

E voi cosa ne pensate? Quali aggiunte vi piacerebbe vedere nel team del protagonista? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 19 di Pokémon.