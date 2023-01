Quali sono i Pokémon più forti di Ash Ketchum? Vediamo la squadra perfetta

Sono passati 23 anni dall'esordio di Pokémon, uno degli anime più famosi di tutti i tempi. Ash Ketchum è il protagonista, un bambino di dieci anni che sogna di diventare un ottimo allenatore e quindi si mette alla prova non soltanto catturandone tanti, ma anche combattendo contro i capoplaestra e gli allenatori delle varie regioni.

Ora l'avventura di Ash sta per finire, almeno nell'anime, dato che al suo posto arriveranno altri protagonisti. È quindi il tempo di tirare le somme e vedere quali sono stati i pokémon più forti di Ash e con quali costruire la squadra perfetta. Anche se ha vinto la Lega Pokémon di Galar con un certo team, non è detto che questi catturati di recente siano infatti capaci di comporre la squadra più forte in assoluto per il protagonista.

Ovviamente in un team di Ash non può mancare Pikachu, il suo starter e compagno di tante avventure, con cui intraprenderà un nuovo viaggio. Di conseguenza, ci sono altri cinque posti disponibili in questo gruppo. Quali sono i pokémon che vanno a comporre la squadra perfetta di Ash? Dopo il topo giallo, dalla prima generazione c'è sicuramente Charizard, il drago di fuoco che lo ha aiutato tante volte, in particolare alla lega di Johto. Si passa poi a un tipo acqua-buio con Greninja, pokémon catturato e allenato a Kalos, dove fece un'ottima figura.

Naganadel, evoluzione di Poipole, è un drago veleno di Alola che pure è dotato di una grande forza e pucliarità. Il penultimo pokémon che potrebbe piazzarsi in questo elenco è Lucario, un tipo lotta e acciaio proprio della quarta generazione ma che è stato utilizzato per vincere la lega di Galar. E per ultimo? L'ultima posizione non è semplice da scegliere dato che sono papabili sia Sceptile che Torterra. I due starter d'erba, uno di Hoenn e uno di Sinnoh, sono tra le massime espressioni di questo tipo e aiuterebbero Ash a rendere la squadra molto equilibrata.

Mancano naturalmente nomi come Tauros, Snorlax, Dragonite, Krookodile, Gengar, Incineroar e tanti altri che sarebbero in grado di far sentire la propria potenza in una lega. Qual è secondo voi la miglior squadra di Ash?