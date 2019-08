I Pokemon di prima generazione si trasformano in mecha!

La cultura mecha in Giappone è fortissima, avanzata con tanti franchise, tra cui spicca di più quello di Mobile Suit Gundam. Questo ha portato a tantissime unioni e versioni mecha di personaggi e tanto altro, oltre a una forte componente fantascientifica. Ora tutto questo, grazie a un fan, sta per entrare anche nell'universo dei Pokémon.

I Pokemon di Kanto, essendo stati i primi, sono sicuramente tra i più famosi e amati dai fan. Tra tutti spiccano ovviamente la mascotte del franchise, Pikachu, ma anche il trio di starter della regione di Kanto, ovvero Charmander, Bulbasaur e Squirtle e le loro ultime evoluzioni.

L'artista Villiam Boom, tramite la sua pagina Instagram, ha deciso di prendere proprio queste ultime tre evoluzioni, ovvero Charizard, Venusaur e Blastoise, e trasformarli in versione mecha. L'autore ha fatto un lavoro eccezionale nel riportare tutti i loro dettagli, dal primo all'ultimo, in questa forma robotica che potete apprezzare nell'immagine in calce.

Considerato che l'universo di Mobile Suit Gundam si è unito a Hello Kitty, non sarebbe strano se apparissero anche questi tre nuovi mecha a tema Pokémon. Inoltre, il team Rocket fa spesso uso di robot meccanici giganti, quindi i due universi potrebbero tranquillamente scambiarsi gli elementi per un po' di episodi.