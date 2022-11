Pokémon, tutto il Giappone è in festa per la vittoria di Ash: le immagini da Tokyo

Ci sono degli anime che hanno scritto la storia. Altri invece la stanno facendo, essendo ancora in corso. Tra questi c'è indubbiamente Pokémon, uno degli anime più longevi del Giappone e che da anni intrattiene molti bambini e ragazzi. L'avventura di Ash Ketchum non si è ancora conclusa nonostante la lunghezza del suo viaggio.

Però questo viaggio gli riserva ancora tante gioie. All'inizio di Pokémon Esplorazioni, il ragazzo aveva raggiunto la regione di Galar in compagnia di Go, dove ha trovato tantissimi allenatori molto forti da affrontare. Ciò lo ha portato a battersi anche nella Lega Pokémon insieme a tutti gli altri campioni, e il finale è stato molto dolce: Ash è diventato campione. Con Pikachu e gli altri pokémon della sua attuale squadra, ha fatto impazzire i suoi tifosi e amici, ma anche il pubblico.

In Giappone ovviamente Pokémon è un fenomeno assoluto. Anche l'anime è molto apprezzato, e per questo i giganteschi monitor di Shibuya, uno dei quartieri di Tokyo più in dove c'è il famoso incrocio pedonale più trafficato al mondo, hanno trasmesso proprio le immagini della vittoria di Ash. Nelle foto disponibili nel tweet in basso si può notare tutta la folla che osserva la scena e la apprezza, segno che la vittoria di Ash va anche un po' oltre il semplice anime.