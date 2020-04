Pokémon Girls: la nuova linea di intimo femminile arriva in Giappone, tutte le foto

Peach John, l'azienda giapponese specializzata in creazione e vendita di abbigliamento e prodotti di bellezza per giovani donne, ha recentemente presentato una nuova linea di lingerie a tema Pokémon, ribattezzata per l'occasione Pokémon Girls. L'intimo sarà disponibile sul sito ufficiale dell'azienda dal 7 maggio 2020.

In calce potete dare un'occhiata a due capi d'abbigliamento. Il primo, con protagonista Pikachu, è composto da due pezzi venduti separatamente per 2.280 e 1.480 yen (rispettivamente 20 e 12 euro), mentre il secondo è un set completo da circa 3000 yen (26 euro) con protagonista Sylveon. Cliccando sopra il link in basso potete dare un'occhiata alla pagina di Pr Times, in cui sono presenti in foto tutti i capi d'abbigliamento prossimamente in uscita.

In totale la collezione include quattro capi differenti, con motivi dedicati a Pikachu, Sylveon, Jigglypuff e all'iconica Pokéball, oltre a un sacchettino con coulisse con impressa la coda della mascotte di Pokémon. La linea, che comprende intimo a due pezzi e pigiami completi, è indirizzata a clienti di sesso femminile e presenta taglie dalla S alla XL.

E voi cosa ne pensate? Potrebbe essere un bel regalo? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'anime invece, vi ricordiamo che la nuova serie Pokémon arriverà presto su Netflix sotto il nome di Pokémon Esplorazioni.