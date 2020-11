Pokémon: è giusto catturare le creature leggendarie?

I Pokémon leggendari sono, tra le creature del franchise, quelle che possiedono la forza maggiore ed influenzano in diversi modi la vita del loro mondo. Sarebbe perciò corretto catturarli?

L'universo Pokémon è costellato di creature dai poteri particolari in ogni angolo, questo spinge numerosi ragazzi a diventare allenatori pronti a catturare il maggior numero di creature. Solo alcuni di questi avventurosi però riusciranno ad incontrare dei Pokémon leggendari. Questi sono potenti mostri in grado di sbaragliare qualsiasi allenatore della Lega Pokémon, perciò chiunque vorrebbe impadronirsene. Inoltre con un mostro di tale forza al proprio fianco come un fedele amico nessuno potrebbe torcere un capello al suo allenatore.

Un ragazzo che avesse catturato un leggendario sarebbe sicuramente una spanna sopra gli altri, nonostante è probabile che già in precedenza fosse molto forte per essere riuscito a compiere tale impresa, ma non sarebbe pericoloso affidargli un potere tanto tremendo? Qualcuno potrebbe replicare che un Pokémon di quel calibro, avendo una propria mente ed un proprio pensiero, sarebbe in grado di scegliere un partner degno.

Tuttavia la maggior parte dei leggendari ha un compito da svolgere o qualcosa da proteggere nel mondo. Dialga e Palkia controllano il tempo e lo spazio stessi, Rayquaza ha il compito di difendere l'atmosfera, e così via. Perciò costringere un Pokémon, che letteralmente sostiene il mondo in cui si vive, a stare chiuso nella propria Pokéball potrebbe essere piuttosto egoista.

Anche nel caso in cui la creatura sia necessaria per autodifesa e estremamente improbabile che serva una potenza del suo livello. La forza di un leggendario sarebbe indispensabile solo in casi di pericoli molto estremi, spesso causati dal tentativo di qualcuno che tenta di catturare i leggendari stessi.

Qualcuno potrebbe obiettare che un Pokèmon dalla potenza così devastante potrebbe decidere di liberarsi dalla sfera in qualunque occasione per continuare ad assolvere il proprio compito, ma sarebbe comunque più semplice per lo stesso se non fosse affatto contenuto in essa. La situazione inoltre peggiora se la creatura è contenuta in un Box poiché non sappiamo se i Pokémon siano in grado di lasciare liberamente un PC.

In definitiva la scelta migliore sembra essere quella di non impadronirsi di queste rare creature, un po' come accade nell'anime in cui nonostante Ash possieda diversi Pokémon molto forti ed abbia incontrato svariati leggendari non ne ha mai tenuto con sé alcuno.

Voi cosa ne pensate? Terreste con voi queste potenti creature? fatecelo sapere nei commenti.

