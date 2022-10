Pokémon, grandi novità per il TCG: arriva anche in Cina!

Dopo aver visto come sono fatte le carte del TCG Pokémon, arriva oggi una notizia davvero eclatante per tutti fan del Gioco di Carte Collezionabili dei mostriciattoli tascabili di Satoshi Tajiri. Dopo anni di latitanza, infatti, il TCG Pokémon debutterà in Cina nelle prossime settimane.

Nello specifico, durante una conferenza stampa del 28 settembre, The Pokémon Company ha annunciato l'uscita in Cina di tre nuove espansioni di Pokémon, dedicate tutte e tre alla generazione di Sole e Luna. le tre espansioni sembrano combinare tra loro carte provenienti dalle prime due serie giapponesi dedicate al TCG di Pokémon Sole e Luna.

Difficile dire perché The Pokémon Company non abbia deciso di lanciare i set di Spada e Scudo in Cina, ma è comunque possibile che questi ultimi arrivino nel Paese asiatico solo in un secondo momento, magari nei prossimi mesi. Intanto, però, sia in Giappone che in Occidente saranno da tempo uscite le ultime espansioni di Pokémon Spada e Scudo e, probabilmente, anche le prime dedicate alla nona generazione, quella di Pokémon Scarlatto e Violetto.

I tre set cinesi saranno comunque rilasciati il 28 ottobre prossimo, tutti e tre lo stesso giorno. Le tre espansioni saranno stampate in cinese semplificato e saranno diverse dalle carte, sempre stampate in lingua cinese ma nella versione tradizionale, già in circolazione a Taiwan e ad Hong Kong. Non è chiaro invece dove verranno prodotte le nuove espansioni, anche se è probabile che verranno predisposte nuove linee produttive negli stabilimenti di Taiwan e del Giappone dei fornitori di The Pokémon Company.

In termini di pacchetti e prezzi, sappiamo che ogni pacchetto conterrà cinque carte e costerà 10 Yuan, ovvero 1,43 Euro circa. Verranno messi in vendita però anche dei maxi-pacchetti al costo di 50 Yuan, ossia 7,17 Euro circa, che conterranno 25 carte: solo in questi ultimi dovrebbe essere garantita una carta foil, mentre nei pack da cinque carte potreste trovare anche solo carte comuni.