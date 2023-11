Pokémon: quanti gruppi del Team Rocket esistono nell'anime?

Dopo aver salutato Ash Ketchum e il suo Pikachu, i quali finalmente sono riusciti a coronare il loro sogno, l'anime Pokémon si è avventurato nella regione di Paldea in compagnia dei due nuovi e giovani allenatori Liko e Roy. Ma con la chiusura del primo arco narrativo di Pokémon Horizons, l'occasione è perfetta per fare un balzo all'indietro.

In attesa del debutto su Netflix di Pokémon Concierge, il primo anime in stop-motion del franchise, ci lasciamo andare alla nostalgia tornando al fianco dell'organizzazione criminale più goffa e amata di tutti i tempi, il Team Rocket.

Nel mondo Pokémon, il Team Rocket è conosciuto per essere un gruppo di criminali che ha lo scopo di derubare e sfruttare Pokémon così da dominare il mondo. Capo supremo dell'organizzazione è Giovanni, ma ad agire sul campo sono i suoi sgherri.

Presenti sin dal secondo episodio della serie anime originale del 1997, membri principali del Team Rocket sono Jessie e James. Guidati dal Pokémon parlante Meowth, nella maggior parte delle loro apparizioni il loro obiettivo è quello di catturare il Pikachu di Ash. Il fallimento per loro è dietro l'angolo, sempre accompagnato dal loro iconico motto. A proposito, conoscete tutti i Pokémon catturati da Jessie e James?

Anche se meno famosi rispetto ai già citati, nell'anime Pokémon è presente un secondo gruppetto di membri del Team Rocket, quello composto da Butch e Cassidy. Grandi rivali del trio originale, a differenza loro indossano un'uniforme scura. Ad accomunare le due squadre sono i ricorrenti fallimenti. Nella serie animata non esistono altri gruppetti del Team Rocket. Negli spin-off come Pokémon Chronicles: The Legend of Thunder compaiono invece altri componenti del Team Rocket maggiori come Attila e Hun.