Pokemon: Hatsune Miku diventa un'allenatrice in questo crossover ufficiale!

C'è una vocaloid amata da tutti e non è altro che Hatsune Miku. L'idolo virtuale ha fatto il suo debutto anni fa e l'eroina high-tech è ormai conosciuta in tutto il mondo. Pokemon ha scelto l'idol per una collaborazione e, per dare il via all'evento, Pokemon ha appena regalato a Hatsune Miku un restyling ufficiale dell'allenatore.

Come puoi vedere di seguito, la sorpresa del crossover arriva direttamente da The Pokemon Company e c'è ancora molto da fare. Ai fan è stata regalata un nuovo artwork originale che vede Hatsune Miku e la trasforma in un'allenatrice.

Per essere precisi, questo primo sketch trasforma l'idol in un'allenatrice di tipo psichico e i fan dei Pokemon adorano l'adattamento. Da chi poteva essere accompagnata la vocaloid, ovviamente, se non da Meloetta, il Pokemon Melodia misterioso di quinta generazione.

Hatsune Miku indossa ancora le sue iconiche code alte verde acqua, ma la sua frangia è coperta da un cappello a tema Pokemon. Indossando una polo bianca, l'outfit completo di Hatsune prende vita con una gonna scozzese e scarpe da ginnastica spaiate. Una borsa a tracolla completa il look, decorata con tonnellate di portachiavi e stickers Pokemon. L'artwork è presente al termine dell'articolo.

Questo restyling di tipo psichico è elencato come 1 dei 18 all'orizzonte, quindi sembra che Hatsune Miku potrà provare tutti i tipi del marchio. Pensiamo che Hatsune Miku sarebbe una meravigliosa allenatrice di tipo Folletto e, se vuole svelare il suo lato gotico, forse l'idolo dovrebbe collaborare con Umbreon per la sua revisione del tipo Buio.

Perché Hatsune Miku ha ricevuto una collaborazione Pokemon come questa? Ovviamente grazie a una grande partnership tra l'idol e The Pokemon Company. Hatsune Miku sta infatti lavorando ad un album ispirato ai Pokemon e conterrà anche campioni musicali dei primi giochi del franchise. Per ringraziare l'idol per il loro tempo, Pokemon sta ora permettendo ad Hatsune di diventare l'allenatrice dei suoi sogni.