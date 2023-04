Pokémon Horizon: pubblicato un nuovo trailer per l'attesissimo anime

Il conto alla rovescia per Pokémon Horizons è già cominciato. Meno di una settimana separa i fan dal debutto della nuova serie televisiva destinata a rivoluzionare il franchise grazie ad passaggio di consegne tra i protagonisti. Proprio in virtù di questo stravolgimento le aspettative non possono che essere alle stelle.

I titoli dei primi episodi di Pokémon Horizons ci hanno dato modo di dare uno sguardo al contenuto delle prime avventure che ci daranno modo di conoscere da un lato la nuova protagonista ed il suo partner che affiancheranno Liko e Roy. La curiosità non può che stimolare la community dal momento che per la prima volta Ash Ketchum non sarà il volto centrale della storia e non è chiaro se rivedremo in futuro il celebre allenatore.

Ad ogni modo, nelle scorse ore è trapelato in rete un nuovo trailer promozionale, lo stesso che vi abbiamo proposto in calce alla notizia, che ci permette di dare uno sguardo più attento all'episodio 1 e al comparto tecnico dell'anime. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che le prime due puntate verranno trasmesse nello stesso giorno il prossimo 14 aprile, dopodiché la trasmissione proseguirà regolarmente con cadenza settimanale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa serie alla luce del nuovo filmato? Diteci la vostra opinione a riguardo con un commento qua sotto.