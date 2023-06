Pokémon Horizons: una grande allenatrice di Paldea sta per fare il suo debutto

L’addio ad Ash Ketchum diventa ormai sempre più consolidato con l’avanzare degli episodi di Pokémon: Horizons, incentrata sull’avventura di Liko e Roy nella vasta e variegata regione di Paldea, introdotta negli ultimi videogiochi della serie regolare, Scarlatto e Violetto, dove i protagonisti si trovano continuamente contro formidabili avversari.

Finora sono stati molti i volti nuovi introdotti nell’anime, così come i Pokémon esclusivi della regione basata sulla penisola iberica che ha fatto tanto discutere in termini di lore e speculazioni la community, sia nei mesi precedenti all’uscita dei giochi, sia in vista dei due DLC in arrivo entro la fine del 2023. La preview del prossimo episodio, riportata in fondo alle pagine, ha anticipato però l’ingresso sul campo di battaglia di una grande allenatrice: Kissara, capopalestra di tipo elettro della città di Leudapoli.

Conosciuta anche come “la streamer elettrica”, Kissara è un’influencer molto popolare, e i suoi fan, o “elettrini ed elettrine” come li chiama lei stessa, tendono ad elogiarne non solo le grandi abilità da capopalestra, ma anche il singolare stile con cui si veste, basti vedere i due giganteschi pon pon a forma Magnemite sul suo cappello. Per rimanere in tema con la modernità tecnologica, Kissara è stata presentata attraverso il brevissimo video riprodotto su uno smartphone.

E voi cosa ne pensate di questo simpatico video di presentazione? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto. Per finire, vi lasciamo scoprire come sarebbe Misty nella realtà secondo un’IA, e al trailer di debutto del personaggio di Nemi, rivale del protagonista nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto.