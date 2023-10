Pokemon Horizons, arrivano ulteriori dettagli sul nuovo arco: video, poster e sigla

Pokémon Horizons sta per tornare con il suo nuovo arco narrativo, con mostriciattoli tascabili e storie tutti da scoprire. I nuovi episodi debutteranno la prossima settimana e, in vista di ciò, i profili social ufficiale dell'anime Pokémon hanno svelato ulteriori dettagli.

Il nuovo arco narrativo s'intitolerà "Terapagos no Kagayaki", ossia Lo splendore di Terapagos e molto probabilmente vedrà al centro delle vicende il nuovo Pokémon leggendario. Terapagos è stato annunciato lo scorso febbraio in un Pokémon Presents per i DLC di Scarlatto e Violetto Il tesoro dell'Area Zero.

Il pubblico ha già potuto incontrare Terapagos assieme a Liko in Pokemon Horizons in un'apparizione del tutto inaspettata. Ci sono ancora tantissimi misteri legati a Liko e Roy che sono ancora tutti da scoprire.

In calce all'articolo è possibile osservare da vicino la nuova key visual della serie anime. Al centro sono presenti Liko e Roy con i loro fidati Sprigatito e Fuecoco e un Terapagos nella sua forma normale.

E' possibile vedere e ascoltare la nuovissima sigla di apertura, nata dalla collaborazione fra yama e BotchiBoromaru, dal titolo "Hello". Com'è stato accennato precedentemente, la serie debutterà ufficialmente la prossima settimana, più precisamente il 27 ottobre con il debutto del 26esimo episodio.

Per i fan del franchise, è disponibile il nuovo video musicale di Pokemon in collaborazione con Hatsune Miku, l'idol virtuale più famosa al mondo!