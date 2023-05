Pokémon Horizons: l'arrivo nella regione di Paldea nella sinossi del nuovo episodio

Il viaggio intrapreso da Liko e Roy, i due nuovi allenatori che hanno sostituito Ash Ketchum come protagonisti nella nuova era dell’anime inaugurata con Pokémon: Horizons li sta per portare nella regione di Paldea, come era stato già anticipato dai titoli dei prossimi episodi, e dalla recente diffusione della sinossi ufficiale.

Il nono episodio della serie, infatti, segnerà il debutto di Paldea, regione incontrata unicamente nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, nella trasposizione animata e di fronte alle grandi aspettative dei due allenatori principali anche gli spettatori stanno già dimostrando entusiasmo. Ispirata liberamente alla penisola iberica, Paldea è la terra originaria di Liko, e ovviamente sarà teatro delle più grandi battaglie e catture della storia dei due protagonisti.

In attesa di scoprire se vi sarà un professore o una professoressa Pokémon pronti a dare loro il benvenuto e ad introdurli alla vasta regione, nonché al concetto di Pokémon Paradox, provenienti dal futuro o dal passato, di seguito riportiamo la sinossi ufficiale del nono episodio, intitolato “Arrivo a Paldea!”.

“I Locomonauti giungono nella regione di Paldea, dove si trova la casa di Liko. Alex, padre della ragazza, la accoglie insieme e a Friede e Roy. Finalmente tranquilla e rilassata, però, Liko viene sorpresa dalla richiesta del padre: rimanere lì per sempre e non allontanarsi. Cosa accadrà all’avventura di Liko, a malapena appena iniziata?”

Fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto. Per concludere, vi lasciamo alla potenza di Capitan Pikachu, emersa dall'anteprima del prossimo episodio, e ad una splendida statua di IP Museum dedicata ad Ash Ketchum.