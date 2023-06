Pokémon Horizons: sta per fare il suo debutto Nemi, ecco il trailer dell'anime

Pokémon: Horizons ha sancito l'inizio di una nuova avventura nel mondo pokémon. Gli esordi di Liko l'hanno portata a entrare in contatto con tanti personaggi che non erano mai comparsi finora nell'anime. La protagonista ovviamente ha di fronte a sé un viaggio estremamente lungo e che durerà forse anche anni.

Con l'arrivo a Paldea, Liko è destinata a incontrare tante figure chiave dei videogiochi Scarlatto e Violetto, pubblicati da Nintendo ormai da diversi mesi. E ora è tempo di nuove conoscenze, tra le quali una molto attesa dai fan, arrivata con l'episodio di Pokémon: Horizons 10 del 9 giugno. Il trailer dell'episodio, visibile in basso, l'aveva già annunciato, ma in questa puntata Liko è arrivata a Los Tazones, dove ha fatto alcuni incontri.

Insieme a Roy, ha incrociato Brassius, capopalestra del posto, sotto consiglio del padre di Liko. La palestra però è chiusa e non si sa cosa stia succedendo al suo allenatore. Durante l'episodio però, la comparsa che ha fatto più clamore è quella di Nemi, rivale dei giocatori nei videogiochi di Pokémon Scarlatto e Violetto e rappresentante degli studenti dell'accademia di Paldea. Non a caso, i due allenatori saranno un elemento cardine in questo episodio, visto il titolo "Brassius e Nemi".

Nell'anime ha lo stesso look che ha nei videogiochi: capelli neri con un ciuffo verde, divisa con una camicetta bianca e una cravatta arancione e dei pantaloncini arancioni con righe più chiare. L'ingresso di questi nuovi personaggi in gioco conferma che Pokémon: Horizons è un buon modo per iniziare l'anime.