Pokémon Horizons: il debutto di un Pokémon inedito nel primo episodio

Già da prima del debutto diPokémon Horizons i materiali promozionali condivisi in anteprima avevano rivelato la presenza di leggendari sin dai primi momenti dell’avventura condivisa da Liko e Roy, e il primo episodio dell’anime ha presentato un Pokémon che incontreremo solo nei DLC di Scarlatto e Violetto in uscita entro la fine del 2023.

Secondo molti il primo leggendario a condizionare in qualche modo il viaggio dei due nuovi protagonisti sarebbe stato lo Shiny Rayquaza apparso nei video promozionali, per ripetere un po’ quanto avvenuto ad Ash Ketchum con Ho-Oh. Tuttavia, il primo episodio della serie sembra suggerire che a ricoprire quel ruolo sarà la forma pre-evoluta di Terapagos, il leggendario mostrato in occasione dell’annuncio del DLC Il Disco Indaco.

Si tratta di una piccola tartaruga incontrata da Liko e Sprigatito e caratterizzata da dei cristalli che vanno a formare il suo guscio e si presentano anche come dei bracciali attorno alle sue zampe. Ovviamente molti hanno pensato ad una sorta di connessione tra la pietra posseduta da Liko e il piccolo Pokémon, ma ancora non sono stati svelati ulteriori dettagli sul rapporto col leggendario.

In fondo alla pagina potete vedere il frame preciso in cui Liko incontra la pre-evoluzione di Terapagos, condiviso dalla pagina ufficiale di Pokémon. Diteci cosa ne pensate di questa apparizione inaspettata nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo ai dettagli sulla battaglia legale tra Pokémon e Monster Energy, e al singolo di Jason Paige per dire addio ad Ash Ketchum.