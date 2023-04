Pokémon Horizons diventa un manga: le avventure di un nuovo personaggio

L'addio di Ash Ketchum e Pikachu ha segnato un cambio di passo netto nell'anime di Pokémon. Il progetto, che va avanti da oltre venticinque anni, cambierà radicalmente nella presentazione, con altri personaggi e creature a dirigere l'orchestra, ma la formula rimarrà sempre la stessa. Si partirà con Liko e Roy a breve.

Pokémon Horizons vedrà i due ragazzi insieme a tanti personaggi nuovi come Capitan Pikachu, il nuovo topo giallo dell'anime. Ma non ci sarà soltanto la versione televisiva con questi personaggi, dato che è stato annunciato un altro progetto in arrivo nel numero #05 di Ciao, nota rivista di casa Shogakukan, che da anni si occupa di pubblicare sotto la sua etichetta i manga di Pokémon.

Partirà tra poche settimane il manga Pokémon Horizons: Liko no Takaramono (Il tesoro di Liko). Il manga sarà a target shojo e inizierà il 2 maggio 2023, concentrandosi principalmente su Liko, la ragazza del nuovo duo, e sui suoi viaggi nel mondo Pokémon. Sarà Kahori Orito, mangaka che ha pubblicato in passato sulla stessa rivista il manga Gal-gaku, a occuparsene con storia e disegni.

Il target shojo, ovvero diretto alle ragazze adolescenti, è quindi per la direzione di focalizzarsi sulla nuova protagonista della serie di Pokémon. In basso è presente l'anteprima di Pokémon Horizons: Lino no Takaramono, con la giovane allenatrice circondata dai tre starter di Paldea, ovvero Fuococo, Quaxly e Sprigatito. La cadenza della storia sarà mensile e differirà dall'adattamento effettivo dell'anime in versione manga in partenza il 14 aprile 2023 su Coro Coro Comics.