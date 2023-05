Pokémon Horizons: la potenza di Capitan Pikachu nell'anteprima del prossimo episodio

La storia di Ash Ketchum si è ormai conclusa, e nei primi episodi della nuova stagione, Pokémon: Horizons, Liko e Roy hanno già stretto amicizia con alleati che si riveleranno fondamentali nella loro avventura. Prima di partire verso Paldea però i protagonisti dovranno affrontare un allenamento guidati da Capitan Pikachu.

Con l’introduzione del personaggio di Friede, capitano del gruppo conosciuto come Locomonauti, e in possesso di un’aeronave, ha fatto il suo debutto nell’anime anche il suo piccolo Pikachu, diventato ormai un’icona dell’intero franchise. Come era stato anticipato dagli stessi autori, Pikachu sarebbe tornato a svolgere comunque un ruolo rilevante nella nuova stagione, e per quanto appaia discutibile che il nuovo topolino elettrico sia più potente del fedele compagno di Ash, è chiaro che attualmente sia più preparato di Liko e Roy e dei loro rispettivi Pokémon.

Avendo appreso della minaccia degli Esploratori, il nuovo team di antagonisti guidato da Amentio, nel settimo episodio, intitolato “Allenamento Speciale! Capitan Pikachu”, Liko e Roy infatti dovranno seguire una serie di esercizi particolari per prepararsi alle battaglie che inevitabilmente caratterizzeranno il loro viaggio. Di seguito riportiamo la sinossi della puntata: “Mentre il viaggio dei Locomonauti continua nel cielo, Liko e Roy decidono di allenarsi col Capitan Pikachu col fine di migliorare le proprie capacità combattive. Né Sprigatito né Fuecoco si dimostrano capaci di affrontare il capitano, ma l’allenamento fa capire una cosa importante a Liko”.

Per finire, ecco i titoli dei prossimi episodi della serie, e vi lasciamo scoprire se Pokémon: Horizons è un buon punto d’inizio per chi vuole avvicinarsi all’anime.