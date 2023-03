Pokémon Horizons: le prime immagini della nuova serie con Liko e Roy

Pokémon è una serie di anime giapponese che segue le avventure del giovane allenatore di pokémon Ash Ketchum e del suo fedele compagno Pikachu, partiti da Biancavilla negli anni '90. Anzi, meglio dire "seguiva": dopo oltre 20 anni e molte avventure, Ash e Pikachu hanno detto addio alla serie nell'episodio finale di Pokémon Esplorazioni.

L'addio di Ash e Pikachu alla serie è stato un momento toccante per molti fan della serie, che hanno seguito le loro avventure per così tanti anni. Ma la serie continua con nuovi personaggi: considerata l'assenza dei due storici protagonisti, adesso saranno altre figure a occuparsi di dirigere l'orchestra, e a fare da protagonisti stavolta ci saranno Liko e Roy, due giovani allenatori che intraprenderanno il loro viaggio a partire da aprile 2023 in Pokémon Horizons, il nuovo anime del franchise.

Il primo trailer con Liko e Roy ha dato il via alla nuova era dell'anime di Pokémon, ma ci sono tante scene che sono state immortalate tramite dei fermo immagine e proposti sugli account social della serie. Grazie a queste vengono presentati tre dei pokémon principali che accompagneranno Liko e Roy nel corso della loro avventura.

Come si vede in basso, ci sono tre immagini nel tweet dell'account di Pokémon. Il primo vede uno Sprigatito di notte, intento a dormire sull'erba con Liko alle sue spalle; nel secondo c'è invece Roy faccia a faccia con un Fuecoco dall'aria amichevole; infine c'è un Quaxly che sbuca durante quello che sembra un video. Siete pronti per accogliere i nuovi protagonisti e le loro creature in Pokémon Horizons?