Pokémon Horizons: prime immagini dall'episodio pilota della nuova serie

Ash Ketchum ha definitivamente abbandonato l’anime di Pokémon dopo 25 anni nel ruolo di protagonista, lasciando il testimone a Liko e Roy, i due giovani allenatori che a partire dal 14 aprile 2023 lanceranno la nuova epoca della serie intraprendendo un viaggio alla scoperta della regione di Paldea in Pokémon Horizons .

A distanza quindi di pochi giorni dal debutto ufficiale della loro avventura, Liko e Roy sono stati mostrati in nuove immagini ufficiali, al fianco dei mostriciattoli tascabili che saranno i loro fedeli compagni. Nei due post riportati in calce, condivisi dalla pagina @anipoke_PR sui social, si notano infatti i successori di Ash prima del vero inizio. Liko viene mostrata tra i banchi di scuola, vestita con le tipiche uniformi giapponesi, e appare preoccupata, mentre il suo tenero Sprigatito sembra volerle comunicare qualcosa fissandola.

Nel secondo post, si nota invece Roy, caratterizzato da un design molto più casual, affiancato da Fuecoco, altro starter della regione in cui sono ambientati i videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto. Un particolare che cattura l’attenzione è la presenza della strana Poké Ball, la quale ricoprirà un ruolo decisamente rilevante nel corso della serie, come anticipato già dai vari poster e dalle visual pubblicate in passato.

ricordiamo che verrà pubblicato anche un manga di Pokémon Horizons, e vi lasciamo ai dettagli sul nuovo gigantesco peluche dedicato a Snorlax.