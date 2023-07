Pokémon Horizons: la nuova protagonista in una video preview di 10 minuti

L’inizio della serie Pokémon: Horizons è coinciso con il lancio di una nuova era per l’anime, per la prima volta senza Ash Ketchum nel ruolo di protagonista e con due nuovi giovani allenatori pronti ad intraprendere il loro viaggio nella regione di Paldea, ispirata alla penisola iberica, e introdotta nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto.

Arrivato già a buon punto della prima stagione, il viaggio di Liko e Roy arriverà molto presto anche in Occidente, in Italia a partire dal mese di novembre 2023 sul canale K2. Per preparare i milioni di appassionati in attesa di questo nuovo viaggio, il canale ufficiale di Pokémon ha pubblicato e condiviso un video di dieci minuti. La clip è stata presentata al San Diego Comic-Con, nel corso del primo panel ufficiale della serie, insieme al trailer della serie To Be A Pokémon Master, composta da 12 episodi e dedicata agli ultimi passi nel mondo Pokémon di Ash e Pikachu come protagonisti.

Dal pendente misterioso indossato da Liko, alla strana Poké Ball ereditata da Roy, la loro storia li ha condotti alla regione di Paldea, grazie all’aiuto del gruppo conosciuto come Locomonauti e la loro aeronave. A prendere il posto dello storico Team Rocket sembrano esserci gli Esploratori, guidati da Amethyo, e come si nota dal video, Liko sarà affiancata dal piccolo Sprigatito, starter di tipo erba della nuova regione.

Aspettiamo di sapere cosa ne pensate del nuovo trailer di Pokémon Orizzonti nei commenti. Prima di salutarci, vi lasciamo alla nuova key visual dedicata ai protagonisti e allenatori di Paldea, e alla simpatica linea di peluche di Dratini.