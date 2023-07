Pokémon Horizons: protagonisti e capipalestra nella nuova visual a tema Paldea

L’inizio di una nuova era per l’anime di Pokémon con la serie Pokémon: Horizons ha coinvolto molti appassionati, e sebbene non sia ancora stata distribuita in Occidente l’avventura di Liko e Roy continua a registrare buoni risultati in patria, dove è stata diffusa una nuova key visual, quasi riassuntiva dei primi incontri avvenuti nella serie.

Già i primi trailer avevano confermato i molti incontri che Liko e Roy avrebbero fatto durante i loro primi passi come allenatori Pokémon. Dagli amichevoli Locomonauti, capitanati da Friede e dal suo piccolo Pikachu, fino alla conoscenza di due importanti capipalestra della nuova regione di Paldea, introdotta nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto, i due protagonisti sono stati praticamente catapultati tra l’avventura e le battaglie, diventando sempre più forti al fianco dei loro Fuecoco e Sprigatito.

Rispetto alla prima key visual la seconda è caratterizzata dal ritorno di alcuni personaggi e dei rispettivi Pokémon, come Friede e Charizard, oppure l’antagonista Amethio, leader del gruppo degli Esploratori, affiancato da Ceruledge, ma presenta anche i capipalestra Kissara, esperta di Pokémon di tipo elettro, e Kabu, capopalestra esperto di mostriciattoli di tipo fuoco della città di Steamington, situata nella regione di Galar.

A sorprendere è la presenza di Dot, membro dei Locomonauti, conosciuto col nome di Nidothing, noto streamer online nel mondo fittizio di Pokémon: Horizons, rappresentato con Quaxly, ultimo starter di Paldea. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ecco la nuova linea di peluche dedicata ai Pokémon, e ad un incredibile cosplay di Charizard.