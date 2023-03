Pokémon Horizons: quattro nuovi personaggi si aggiungono alla storia di Liko e Roy

La stagione primaverile porterà con sé il debutto di Pokémon Horizons: The Series e l’inizio di una nuova epoca per il franchise dei mostriciattoli tascabili. L’avventura di Liko e Roy avrà inizio dalla regione di Paldea, dove incontreranno personaggi mai apparsi prima nella serie, come gli allenatori del gruppo dei Locomonauti.

Oltre al nuovo gruppo di antagonisti guidato da Amethio, che molto probabilmente prenderanno la parte del compianto Team Rocket nel corso della storia, sono stati infatti presentati quattro membri della squadra di avventurieri capitanata da Friede, personaggi già conosciuto in passato sia attraverso i character design ufficiali, sia tramite i trailer ufficiali. Friede, accompagnato dal suo fedele Capitan Pikachu, è il leader dei Locomonauti, e sarà un valido alleato di Liko e Roy grazie alla sua aeronave. Ma quali sono gli altri membri della squadra?

La prima è Oria, caratterizzata da uno stile semplice, con scarpe da trekking e accompagnata da un Metagross. Subito dopo troviamo Murdock, uomo particolarmente legato al mare considerando i particolari del corallo e delle stelle marine che caratterizzano la sua camicia, rappresentato con un piccolo Rockruff. A seguire ci sono Mollie e Chansey, e il pescatore Landon, senza alcun Pokémon al suo fianco.

Diteci cosa ne pensate di questi alleati dei protagonisti di Pokémon Horizons nei commenti. Intanto, vi lasciamo alle prime immagini dell’anime in uscita il 14 aprile 2023, e all'ultimo trailer pubblicato della serie, incentrato sull'importanza di due artefatti legati ai protagonisti.