Pokemon Horizons rilascia la sigla di apertura per il nuovo arco narrativo

E' quasi tutto pronto per il ritorno della serie anime Pokemon Horizons, questa volta con un nuovissimo arco narrativo. Sono ancora molti i misteri che legano i protagonisti Liko e Roy e gli spettatori non vedono l'ora di guardare i nuovi episodi in arrivo.

In vista del debutto, è stata pubblicata in anteprima la sigla di apertura, che come sempre potete ascoltare in calce all'articolo. La nuova opening di Pokemon Horizons è eseguita da Yama x Botchiboromaru ed s'intitola "Hello".

Questa nuovissima sigla ci accompagnerà per l'intera durata del prossimo arco narrativo. Com'è stato svelato dai recenti dettagli sulla nuova serie di Pokemon Horizons, la prossima saga s'intitolerà "Il bagliore di Terapagos" e vedrà questo Pokemon Misterioso che precedentemente risiedeva nel ciondolo di Liko.

Il primo mistero è stato quasi del tutto svelato, non ci resta che scoprire l'enigma legato a Roy. Difatti, com'è stato visto con la precedente stagione, questi due personaggi a differenza di Ash Ketchum non hanno come obiettivo quello di diventare gli allenatori più forti al mondo ma quello di scoprire i segreti legati ai due oggetti misteriosi che posseggono.

