Pokemon Horizons rilascia il trailer dell'episodio finale: Liko e Roy salutano il pubblico

Pokemon Horizons sta per giungere al termine. Dopo che la serie anime dei Pokemon ha sostituito l'iconico Ash Ketchum, adesso anche i nuovi protagonisti Liko e Roy sono pronti a salutare momentaneamente il pubblico.

The Pokemon Company non ha ancora parlato del futuro di Liko e Roy e non sappiamo, al momento, se rivedremo i due personaggi anche nelle prossime serie Pokemon. Ciò che è certo è che la loro storia deve ancora concludersi e molti misteri devono ancora essere svelati.

Il trailer dell'ultimo episodio di Orizzonti Pokemon, titolo con cui la serie viene offerta in Italia, è stato pubblicato poche ore fa dal canale giapponese di Pokemon Company. La trama è la seguente:

Il primo capitolo dell'anime Pokémon Horizons, incentrato sull'avventura di Liko e Roy, raggiunge finalmente il suo culmine! Non mancano le accese battaglie con gli Esploratori! Scopri il sempre più appassionante anime "Pokémon"!

L'episodio precedente di Pokemon Horizons ha visto il debutto di Moltres, il famoso leggendario di tipo fuoco della prima generazione e ha introdotto la nonna di Liko, Diana, un personaggio di cui si è sempre accennato sin dall'inizio della serie ma che non era mai stato presentato ufficialmente.

Nel complesso, l'avventura di Liko e Roy è stata nettamente diversa da quella di Ash Ketchum. Il precedente protagonista ha viaggiato per diverse regioni con l'obiettivo di diventare un maestro Pokemon, mente i personaggi principali di Orizzonti hanno cercato di scoprire sempre di più sugli oggetti misteriosi che posseggono, rispettivamente un pendente e una Poke Ball antica.

Una serie live-action incentrata sui primi giochi Pokemon per il Game Boy è stata annunciata dallo staff del noto franchise. Al momento non si conosce molto a riguardo ma i fan sono già pronti a fare un grande tuffo nel passato!