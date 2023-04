Pokémon Horizons: i secondi iniziali della nuova serie in un video ufficiale

Manca ormai davvero poco all’uscita del primo episodio di Pokémon Horizons: the Series, e prima di lanciare definitivamente la nuova epoca dell’universo dei mostriciattoli tascabili, sono stati molti i materiali mostrati. Dopo aver svelato in anteprima i titoli dei primi tre episodi, ecco le prime sequenze della puntata pilota.

La nuova avventura avrà inizio il 14 aprile 2023 in Giappone con un episodio della durata di circa un’ora, e possiamo aspettarci l’introduzione di entrambi i protagonisti, della loro vita quotidiana e di come all’improvviso saranno chiamati a viaggiare attraverso l’inesplorata regione di Paldea, introdotta per la prima volta nella coppia di videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto.

Ed è proprio l’enorme distesa di terra ispirata alla Spagna ad essere inquadrata nei primi secondi dell’anime, come potete vedere nel video presente in fondo alla pagina, e a fare da sfondo al logo della nuova serie. La scena passa poi ad un piccolo Pawmi e a diversi Pokémon già visti in passato o inediti nell’anime, come un Palafin, solo per inquadrare Liko, pronta a recarsi a scuola al fianco del suo piccolo Sprigatito.

Diteci cosa ne pensate di questi secondi iniziali della serie lasciando un commento qui sotto. In conclusione, ricordiamo che oltre al pendente legato al personaggio di Liko nella storia della nuova serie sarà fondamentale una strana Poké Ball in possesso di Roy, e vi lasciamo al video musicale di Jason Paige per salutare Ash Ketchum.