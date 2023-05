Pokémon Horizons: la nuova serie è un ottimo inizio per chi vuole avvicinarsi all'anime?

Per più di 25 anni la serie anime di Pokémon ha avuto come protagonista Ash Ketchum, e ora che l’allenatore è stato sostituito da una coppia di protagonisti, Liko e Roy, nel nuovo percorso intrapreso dall’anime con Pokémon Horizons molti si chiedono se sia il momento giusto per iniziare a seguire l’anime.

Dopo più di 1000 episodi e numerose pellicole animate, inserirsi nell’enorme universo animato di Pokémon può in effetti rappresentare uno scoglio per chi volesse studiare a fondo la lore e alcuni dei misteri ancora irrisolti del mondo immaginato da Satoshi Tajiri e che, all’uscita di ogni nuovo videogioco della serie regolare, si espande con nuove regioni da esplorare e tanti Pokémon nuovi da catturare.

Dalle premesse, però, Pokémon Horizons si è dimostrata differente sotto molti aspetti, e sebbene venga percepita come una ventata d’aria fresca e di novità rispetto a quanto visto negli ultimi anni dagli appassionati di lunga data, potrebbe confondere molti spettatori che sia avvicinano per la prima volta al franchise seguendo proprio Liko e Roy nelle loro avventure.

Questo perché, a partire dai primi episodi, molte delle tradizioni della serie vengono interrotte. Prima di tutto, Liko riceve un Pokémon senza sceglierlo, e solo in seguito ad un singolare test attitudinale svolto in accademia. In secondo luogo, l’inserimento di due protagonisti con rispettivi artefatti misteriosi, in una regione del tutto nuova, Paldea, e obiettivi legati ad essi potrebbe risultare più efficace in un contesto autoconclusivo, e non per richiamare eventi del passato o essere un buon punto di partenza e quindi spingere i fan a rivedersi le stagioni precedenti.

In Pokémon Horizons si ritrovano comunque i tre cardini della narrazione dell’anime: le battaglie, l’amicizia che si instaura tra allenatori e Pokémon, e il senso d’avventura che permea ogni episodio. E voi cosa ne pensate? Siete d’accordo con quanto detto? Fatecelo sapere nei commenti.

