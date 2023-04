Pokémon Horizons: Shibuya pervasa dai mostriciattoli per il lancio della nuova serie

A distanza di pochi giorni dal debutto di Pokémon: Horizons la nuova storia con protagonisti Liko e Roy, i successori di Ash Ketchum nel ruolo di protagonisti, sembra aver ricevuto un’ottima accoglienza, anche per quanto riguarda una campagna pubblicitaria piuttosto coinvolgente organizzata nel celebre quartiere di Shibuya, a Tokyo.

Infatti, come molto spesso accade per le serie più blasonate o attese dal pubblico, gli schermi dell’incrocio Hachiko, hanno mostrato per ben 24 ore video promozionali, trailer, e sequenze della serie per promuovere l’uscita del primo episodio. Dall’apparizione di una Poké Ball bianca su sfondo nero, all’arrivo in scena del leggendario Rayquaza, in versione shiny, la storia di Liko e Roy ha accompagnato i milioni di appassionati dei mostriciattoli tascabili che sono passati anche solo rapidamente su quelle celebri strisce pedonali.

Come potete vedere nel post condiviso dalla pagina ufficiale dell’anime, sono molte le sequenze mostrate, dove si notano gli starter della regione di Paldea, Fuecoco, Quaxly e Sprigatito, e anche i preziosi alleati che aiuteranno Liko e Roy ad affrontare ogni tipo di difficoltà, come Friede e Capitan Pikachu del gruppo conosciuto come i Locomonauti.

A rendere il montaggio ancora più spettacolare è la colonna sonora originale dei videogiochi Pokémon Scarlatto e Violetto. Per chi volesse sapere di più sulla parte iniziale della serie Pokémon Horizons in attesa che arrivi anche in Italia, ecco la sinossi del primo episodio: “Liko, una ragazza originaria della regione di Paldea, si iscrive nell’Accademia Sekiei, collegio situato nella regione di Kanto. Liko è felice di ricevere il suo primo Pokémon, Sprigatito, ma ha difficoltà a farsi obbedire. Mentre cerca di stringere un buon rapporto con Sprigatito, persone misteriose sembrano essere interessate al suo pendente”.

Per finire, ecco un video per celebrare il debutto di Pokémon Horizons, e vi lasciamo scoprire qual è il misterioso Pokémon introdotto nel primo episodio, e che apparirà nel DLC di Scarlatto e Violetto.